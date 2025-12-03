«Забрать собаку? Ее уже сожгли»: куда исчезают животные из приютов Ставрополья после нападения на девочку

«Их сожгут в печи!», — забили тревогу зоозащитники из Ставропольского края, пытаясь спасти бродячих собак из местных пунктов временного содержания (ПВС) бездомных животных. Волонтеры убеждены, кто дорога в ПВС — в один конец. Региональные власти, напротив, продолжают ужесточать меры по борьбе с безнадзорными животными, особенно после нападения своры собак на 9-летнюю школьницу — девочка не выжила. Корреспонденты интернет-издания «Подмосковье сегодня» попытались разобраться в происходящем в приютах и на улицах Ставропольского края и ответить на вопрос: есть ли выход из этой ситуации?

Живодерни и крематории для собак

На грани смерти оказались порядка 120 собак из Георгиевского ПВС, рассказали зоозащитники интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По их словам, в живых оставят только десятерых, у остальных же признают «немотивированную агрессивность», что и станет поводом для усыпления и сожжения трупов в печи, названной активистами крематорием. Ранее прокуратура установила, что собственником крематория — термической утилизации отходов (инсинератора) — является «Георгиевская районная станция по борьбе с болезнями животных». Оснований для принятия мер прокурорского реагирования найдено не было, пишут местные СМИ.

«Сегодня самая тяжелая обстановка в двух ПВС. Первый — Георгиевский ПВС — живодерня живодерней. Там работали пьющие сотрудники, поэтому волонтеры умудрились поснимать оттуда видео, часть собак мы забрали. Семь собак оттуда жили у нас в приюте», — поделилась заместитель председателя приюта «Лучший друг» по Ставропольскому краю Марина Куртилина.

На сайте ПВС можно найти фотографии отловленных собак, которые «ищут добрые руки и теплый дом». Но, как утверждают волонтеры, забрать животное из приюта зоозащитникам не так-то просто.

«Несколько дней назад волонтер, которая взаимодействовала с Георгиевским ПВС, попыталась забрать оттуда собаку, договорилась, но, когда приехала, эту собачку сожгли. Работник ПВС посмеялся и сказал: «Ничего, нет собаки, что поделать, возьми другую». Волонтер так разнервничалась, что попала в больницу с инсультом», — рассказала Куртилина.

Всего в регионе три ПВС для бездомных животных, помимо Георгиевского, в Благодарненском и Изобильненском округах. В последнем, по заявлению зоозащитников, ситуация тяжелее, чем в Георгиевском, — попасть туда волонтерам невозможно.

«Руководитель ПВС ведет себя всегда неадекватно, он манипулирует, бросает трубку, заносит в черный список, в полном смысле слова издевается над людьми. Когда люди приезжают или пытаются забрать собак, он может сказать, что собаки нет. Когда человек начинает пытаться через другие ходы выяснить, есть собака или нет, он начинает злиться, психовать. Изобильненский ПВС отлавливает собак, признает их агрессивными очень быстро, у собак вообще нет шансов выйти оттуда», — отметила активистка.

Фото: [ Собаки из Изобильненского ПВС/ личный архив зоозащитников ]

«Почему они скрывают эту информацию?»

Корреспонденты интернет-издания «Подмосковье сегодня» после обращения в редакцию зоозащитников попытались также связаться со ставропольскими ПВС. Дозвониться до приюта в Георгиевском округе не удалось, а вот руководитель Изобильненского ПВС Алексей Четвериков взял трубку.

«Волонтерские движения провоцируют вас [СМИ] на какие-либо действия, чтобы вы уже выводили меня, руководителя ПВС, на эмоции. И все. Если у вас состоит диалог с этими волонтерскими движениями, задайте вопрос: количество голов, вышедшее из ПВС в добрые руки? Пусть они скажут, сколько мы передали. Почему они скрывают информацию, что больше 200 собачек передалось?», — высказался руководитель приюта.

Изобильненский ПВС уже попадал в заголовки местных СМИ в неприглядном свете. Активисты рассказывали журналистам, что животные в приюте истощены, некоторые собаки покидают место покалеченными. В ПВС же опровергли обвинения, заявив, что уход за животными осуществляется качественный, а кормят их в соответствии с нормой.

«Я полтора года выслушиваю недовольство граждан, этих волонтерских движений в обвинительных форматах, поэтому меня уже ничем не удивить, что они говорят о нас. Но на протяжении всей работы ПВС, касаемо Изобильненского округа, ни один из них не взял собачку в добрые руки, только жалобы, обвинения. Никто не приехал и не сказал, что хочет взять собачку. А мы передаем собак совершенно посторонним людям, частным организациям, я имею ввиду юридическим, для охраны, для содержания частных домовладений, дачных участков, СНТ, ДНТ и все остальное», — заявил глава Изобильненского ПВС.

Фото: [ Собака из Изобильненского ПВС/ личный архив зоозащитников ]

Зоозащитники же говорят, что собак из ПВС не отдают, а волонтеры разными способами забирают оттуда животных через других людей. По их словам, с ними в приютах никто разговоров не ведет.

«Чтобы забрать собаку, на сайте администрации Изобильненского округа в разделе ПВС надо заполнить заявку на нее. Если заполнятся несколько заявок на одну и ту же собаку, они отказывают. Они говорят, что для собаки уже найден совсем другой хозяин, хотя ее никто не ждет вообще. По закону, признанные немотивированно агрессивными собаки могут по согласованию передаваться в частный приют. Сколько я пыталась забрать собаку у него [у Четверикова], ни разу ни одной собаки не отдал. Он бросал трубку и не разговаривал со мной», — сообщила Куртилина.

Ловят даже домашних собак

Живодерство, как утверждают зоозащитники, в ставропольских ПВС стало не исключением, а системой. Уже побывавшие в приютах собаки могут попасть туда снова, даже с бирками, даже те, у кого есть хозяин.

«Они постоянно тратят на это деньги. Когда задают вопрос ПВС: зачем вы ловите уже своих биркованных собак, они же прошли освидетельствование на агрессивность или немотивированную агрессию? ПВС отвечает: «Мы делаем следующую экспертизу. Вдруг собака стала агрессивной». То есть этот цикл не прекращается. Недавно отловили собаку, она была с биркой, прошла стерилизацию в 2021 году у нас в приюте, потом люди ее забрали. Она выбежала со двора, ее отловили. Она была в ошейнике, привезли в ПВС уже без ошейника и без бирки старой. Буквально через день ее усыпили. Хозяину сказали, что собака признана агрессивной, а собака вообще не была агрессивная», — рассказали волонтеры.

Фото: [ Собаки из Изобильненского ПВС/ личный архив зоозащитников ]

Согласно законодательству Ставропольского края об обращении с животными без владельцев, после лечения, стерилизации и маркирования собаки из ПВС возвращаются в прежние места обитания. Исключение составляют «проявляющие немотивированную агрессивность». Также собаку могут усыпить в случае неизлечимого заболевания, травмы, не совместимой с жизнью. При этом, по словам волонтеров, после всех экспертиз многих из выпущенных дворняг «выкидывают обычно на трассах».

«Ответственным за все это я могу назвать губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова. Поскольку, когда 23 февраля 2025 года случилась трагедия — девочка погибла в Ставрополе от нападения собак, он 19 марта во всеуслышание на прямой линии сказал, чтобы зоозащитники дали принимать правильные законы», — заявила Марина Куртилина.

Трагедия, которая потрясла страну

23 февраля известия из Ставрополя потрясли всю Россию — свора собак напала на 9-летнюю девочку, пока та вышла покататься на «ватрушке». Когда сосед, услышав крики, схватился за ружье в попытке разогнать стаю, он уже ничего не смог изменить…

«Ребенок получил множественные рвано-укушенные раны головы и туловища, от которых скончался на месте происшествия», — сталью прозвучало в отчете СУ СКР по Ставропольскому краю.

Виновной признали 67-летнюю пенсионерку, прикормившую бродячих собак. Девять псов свободно гуляли по ее неогороженному участку и выходили за его пределы. Соседи, как установило следствие, неоднократно просили гражданку передать собак в приют, чтобы они не расхаживали по округе, но женщина игнорировала предупреждения. По статье «Причинение смерти по неосторожности» ее приговорили 1,5 годам ограничения свободы.

«Зеленый свет живодерам»

Трагедия еще больше ополчила местные власти в борьбе с бродячими собаками. Губернатор Владимиров призвал расширить и ужесточить региональное законодательство в сфере содержания безнадзорных животных, заявив: «Ни одна жизнь и ни один укус не стоит ничьей другой жизни».

«После того, как погибла девочка, у нас вообще живодерам дали зеленый свет. Но как девочка туда пошла? Почему? Версий этих много. После этого случились все живодерские поправки», — высказалась заместитель председателя приюта «Лучший друг».

За первое полугодие 2025-го в Ставрополе отловили 497 собак, план — 860. При этом на улицах краевой столицы, по данным местных СМИ, бегают порядка 2 тыс. бездомных псов. СУ СКР по Ставропольскому краю только за последние полгода три раза возбуждал уголовные дела по факту нападения бродячих собак на несовершеннолетних.

Фото: [ Собаки из Георгиевского ПВС/ личный архив зоозащитников ]

Волонтеров беспокоит то, как исполняется программа ОСВВ («Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат»): животных могут вернуть на улицы с нерассасывающиемися нитями сразу после операции. Куртилина также вспомнила случай, когда ощетинившуюся суку забрал отлов, а щенков оставили умирать естественной смертью без матери.

Спасти может только Москва

Кажется, и власти Ставропольского края вместе с ПВС, и зоозащитники преследуют одну цель: сократить число бездомных животных на улицах. Но каковы методы?

«Какие действия необходимы, чтобы спасти всех собак? Надо изменить законодательство. Причем законодательство надо изменить на федеральном уровне, отозвать у муниципалитетов их права распоряжаться чужими жизнями, поскольку те полномочия, которые были им даны в 2023 году [законодательно расширены полномочия по регулированию численности безнадзорных животных, — прим. ред.], многие регионы используют не по назначению. Они не работают с населением, не ведут программы бесплатной стерилизации домашних животных. Но они готовы убивать животных. Ситуация складывается такая в Ставропольском крае», — отметили зоозащитники.

В Госдуме РФ, однако, считают, что регулирование ситуации с бездомными животными должно остаться на совести субъектов, как и другие вопросы регионального значения. Так на предложение ставропольских активистов ответила депутат Светлана Бессараб.

«У каждого свои проблемы в регионе, часто очень индивидуальная обстановка с бродячими собаками. Конечно, в идеале было бы правильно обращение как в Москве и ряде регионов, где действительно собак отлавливают, стерилизуют, выпускают, при этом обеспечивают нормальное содержание, в том числе в общественных местах не запрещают подкармливать. Потому что, когда собака даже стерилизована, но голодная, она зла. Гуманное обращение, как раз и говорит об уровне развития общества. Если все, что может сделать регион, это отравить и убить, — это как-то странно. Странное отношение к окружающей среде с человеческой точки зрения, с точки зрения гуманизации общества. Вместе с тем решение только за регионом», — подчеркнула парламентарий в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Собаки из Георгиевского ПВС/ личный архив зоозащитников ]

Депутат напомнила, что в России за жестокое обращение с животными полагается уголовная ответственность, и призвала зоозащитников обращаться в прокуратуру в случаях издевательства в ПВС, предоставлять конкретные доказательства.

«На мой взгляд, сбрасывать все на федерального законодателя, что придет добрый законодатель и все сразу решит, — нет, так не бывает. Нужно просто понимать, что достаточные средства выделяются для содержания этих приютов. Вообще гуманизация законодательства происходит неоднородно. Например, в США животное забирают с улицы и в течение недолгого, к сожалению, периода ждут, когда у него появится владелец. Если владелец не появляется, животное усыпляют. Это ужасная ситуация. Мы все время смотрим, как у других, но у нас еще, на мой взгляд, достаточно приличная ситуация по этому вопросу», — заключила Бессараб.

