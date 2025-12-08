От пыток до взрыва машины: вынесен приговор военнослужащим РФ по делу об убийстве журналиста Бентли

По информации ведомства, к ответственности привлечены четверо военнослужащих ВС РФ: Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. Суд установил степень вины каждого из них, признав всех соучастниками действий, грубо превысивших служебные полномочия, связанных с применением физического насилия и пыток, результатом которых стала смерть журналиста, а также в сокрытии следов особо тяжкого преступления путем перемещения останков.

«На основании доказательств, собранных Главным военным следственным управлением СК России, судом вынесен приговор военнослужащим Вооруженных Сил РФ», — отмечено в сообщении.

Следствие и суд восстановили хронологию событий. 8 апреля 2024 года в Донецкой Народной Республике военнослужащие подвергли Бентли избиению и пыткам, что по неосторожности привело к его гибели. В тот же день они предприняли попытку уничтожить улики, подорвав автомобиль вместе с телом. На следующий день останки были перемещены в другое место для их дальнейшего сокрытия. Все четверо обвиняемых в ходе досудебного следствия полностью признали вину и заявили о раскаянии в совершенных деяниях.

«Приговором суда фигурантам уголовного дела назначены различные сроки лишения свободы вплоть до 12 лет», — указано в сообщении ведомства.

