От Севастополя до «Матвеева Кургана»: почему Елену Драпеко десять лет спустя снова внесли в базу «Миротворца»*

По информации издания, 10 лет назад депутата уже вносили в базу украинского сайта. Тогда Елена Драпеко приняла участие в выездном заседании комитета Госдумы по культуре. Мероприятие прошло в Севастополе. Авторы украинского сайта, который по причине экстремизма заблокирован в России, восприняли рабочий визит депутата как сознательное нарушение государственной границы Украины. Фамилия депутата была внесена 25 июня 2015 года.

По данным издания, 14 сентября 2025 года персональные данные депутата снова были внесены в базу портала. Поводом стала информация о многократном пересечении границы в 2023 году. Елена Драпеко, по информации украинского сайта, появлялась на пункте пропуска «Матвеев Курган». Депутата обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Ее действия расценили также как поддержку агрессии.

Сайт «Миротворец»* известен включением в свои списки не только политиков, волонтеров, журналистов, артистов и общественных деятелей, но и несовершеннолетних граждан РФ. Поводом для внесения в базу становятся различные действия: посещение Крыма и новых регионов, высказывания, проявления патриотизма. Первыми в списки также попадали граждане, которые принимали участие в референдуме 2014 году. Тогда жители нескольких областей Украины проголосовали за независимость. Люди таким образом выступили против незаконного государственного переворота.

Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка из России оказалась в базе данных сайта «Миротворец»*.

*Украинский сайт «Миротворец» признан экстремистским и заблокирован в РФ.