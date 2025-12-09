От собрания во дворе до уведомления в ГЖИ: пошаговая инструкция по замене УК

Юрист, адвокат Антон Габович рассказал, что по истечении года работы управляющей компании собственники вправе стать клиентами другой компании, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт пояснил, что россияне обладают правом инициировать замену управляющей компании своего дома через общее собрание собственников. При этом законодательство предусматривает важное исключение: годичный срок ожидания не действует, если текущая УК систематически не выполняет свои обязанности по содержанию общего имущества и нарушает условия договора.

«Если люди видят, что управляющая компания не работает, то нужно выходить на общее собрание собственников жилья с вопросом о смене управляющей компании», — отметил Антон Габович.

Как поясняет юрист, собрание можно провести в различных форматах: дистанционно с использованием государственной информационной системы ЖКХ или традиционно в очном формате, например во дворе дома. В повестку такого собрания необходимо включить два ключевых вопроса: о расторжении договора с действующей управляющей компанией и о выборе новой организации для управления домом.

«Если за это будет отдано более 50% голосов, значит, решение принято», — уточнил юрист.

После успешного голосования, по словам эксперта, следующий шаг — официальное уведомление. В течение пяти рабочих дней решение собственников должно быть направлено в три адреса: в саму управляющую компанию, в Государственную жилищную инспекцию и в новую УК, которую выбрали жильцы. С момента отправки этих уведомлений начинается юридическая процедура перехода на новое управление.

Ранее сообщалось, что жильцы Ивантеевки и УК объединились ради чистого и безопасного дома.