От дезинсекции до видеокамер: как жильцы Ивантеевки и УК объединились ради чистого и безопасного дома

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский/Нина Ушакова ]

В Ивантеевке жильцы дома №1 на улице Луговой и управляющая компания «Техкомсервис» нашли общий язык.

Уполномоченный главы Городского округа Пушкинский Нина Ушакова вместе с представителем УК Ирэной Лукониной проверила, какие проблемы дома удалось решить после встречи с активом жильцов.

В подвальных и общих помещениях проведена дезинсекция, освобожден подвал от лишних вещей, а также организована уборка крупногабаритного мусора. УК планирует поэтапно обновить систему видеонаблюдения и усилила контроль противопожарной безопасности.

«Теперь основной канал коммуникации - домовый чат, что удобно прежде всего жителям. Идет общение и в мессенджерах, через личные переписки. Регулярно обновляются и данные, вывешиваемые на информационных стендах во всех подъездах дома», — отметила Нина Ушакова.

Остается нерешенным вопрос качества горячей воды. Ремонт котельной близится к завершению, после пусконаладочных работ подача ресурса улучшится.