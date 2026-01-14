От увольнения педагогов до пирожков в коридоре: на что жалуются родители в кузбасском техникуме

Министр образования Кузбасса Софья Балакирева в своем обращении в соцсетях проинформировала о визите в Юргинский техникум. Цель встречи с коллективом, студентами и родителями — разобраться в массовых жалобах, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, родители студентов техникума оставляют в соцсетях массовые жалобы. Они уверены, что руководство учебного заведения заняло неправильную позицию: опытных педагогов увольняют, учебная база становится неполной, студентов не подпускают к управлению техникой.

По информации родителей студентов, в коридорах базы начали продавать пирожки. Обязательные экзамены, по их утверждению, сдать без денег невозможно. Россияне предполагают, что таким образом администрация учебного заведения пытается покрыть долги. Недовольны они и условиями проживания своих детей в общежитии.

Родители в своем обращении отметили, что раньше техникум считался одним из сильных учебных заведений региона, где работали квалифицированные инструкторы.

«Мы просим вас приехать и собрать собрание родителей и руководство техникума!» — просили кузбассовцы.

Министр Балакирева сообщила, что посетит техникум в пятницу, 16 января. Она намерена лично разобраться в каждой жалобе родителей.

