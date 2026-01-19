От запаха в квартире до чек-листа сантехника: как найти проблему в канализации без вызова мастера и дешево ее устранить
Сантехник Овечкин: неприятный запах канализации уберут профессиональные методы
Фото: [Медиасток.рф]
Сантехник подмосковной управляющей компании Иван Овечкин рассказал REGIONS, как не замаскировать неприятный запах канализации при помощи ароматических освежителей, а эффективно решить проблему.
«Запах канализации — это не просто неприятно, но и вредно для здоровья», — предупредил Иван Овечкин.
Эксперт отметил, что чистота в квартире не связана с появлением неприятного запаха. Проблема может коснуться каждого. В первую очередь необходимо проверить все стыки на трубах. Иногда достаточно закрутить одну гайку, и запах исчезнет.
По данным эксперта, определить нарушение в системе вентиляции можно таким образом: одновременно спустить воду в унитазе и включить воду во всех кранах. Звук бульканья свидетельствует о наличии проблемы. В таком случае для квартир на первых этажах и домов можно приобрести вакуумный клапан. Стоит он недорого. Специальной установки также не требует. Однако для частных домов более оптимальный вариант — полноценная вентиляционная труба, выведенная над крышей.
Эксперт рекомендует также проверить работу гидрозатвора — это изогнутая трубка под раковиной или ванной, где постоянно находится вода. Именно она и не позволяет неприятным запахам распространяться по жилым помещениям. Проблема возникает вследствие разрежения.
«Водяная пробка исчезает, и неприятным запахам открывается прямой путь в квартиру», — пояснил сантехник.
Ранее сообщалось, что россияне иронично прокомментировали прорыв в Казани.