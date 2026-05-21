Дроппер из Петербурга заплатит 1 млн руб.: суд в Тайге взыскал с 26-летней девушки деньги за чужие кредиты

Прокуратура города Тайги добилась взыскания крупной суммы с так называемого «дроппера» — человека, который предоставил свои банковские реквизиты для обналичивания похищенных средств. Как установило следствие, неизвестный злоумышленник, представившийся по телефону сотрудником Федеральной службы безопасности, убедил женщину оформить кредит якобы для «сохранности имущества». Доверчивая гражданка перевела деньги на счет, указанный мошенником, сообщил VSE42.RU .

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на владельца этого счета. Им оказалась 26-летняя жительница Санкт-Петербурга. Прокурор Тайги обратился в суд с иском о взыскании с нее неправомерно полученной суммы.

«Под влиянием злоумышленника потерпевшая оформила кредит в банке, а полученные 739 тыс. руб. перевела на указанный звонившим счет», – сообщает прокуратура Кемеровской области.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. С петербурженки взыскано более 1 млн руб. Кроме того, на эту сумму будут начисляться проценты до того момента, пока решение суда не будет фактически исполнено. Таким образом, затягивание возврата денег обойдется должнице еще дороже.

Дело «дроппера» — очередное напоминание о том, что передача своих банковских карт и счетов третьим лицам может обернуться серьезными финансовыми потерями для самого владельца.

Ранее сообщалось, что в России хотят усложнить использование одноразовых SIM-карт мошенниками.