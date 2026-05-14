В больницы Щелково и Подольска поступили передвижные диагностические комплексы

В Щелковскую и Подольскую областные клинические больницы поступили новые мобильные комплексы — передвижные флюорограф и маммограф, которые позволят проводить диагностику жителям отдаленных от медучреждений территорий. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Ежегодно мы оснащаем наши медицинские учреждения новыми передвижными диагностическими комплексами — в прошлом году поставили 14 таких автомобилей, с начала этого года еще два», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что они повысят доступность медицинской помощи жителям деревень и сел. На их закупку в 2026 году направили в бюджет в размере более 75 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что в Щелково мобильный маммограф поступил в Лосино-Петровский филиал, пациентам для прохождения диагностики нужно будет иметь при себе паспорт и полис ОМС. Исследование выполняется бесплатно.

Заместитель главного врача Щелковской больницы Ирина Бурлакова подчеркнула, что качество снимков мобильного маммографа не уступает качеству снимков стационарных моделей и позволяет специалистам диагностировать патологии молочных желез, включая выявление опухолей на самых ранних стадиях.

Передвижной комплекс в Подольске начнет работу после оформления необходимой документации.

Отметим, что автомобили закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.