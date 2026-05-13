Май для многих становится не только временем начала дачного сезона, но и последним относительно спокойным месяцем для планирования летнего отпуска. Ассистент кафедры гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Ярослав Климов рассказал, что считается ключевым инструментом экономии на поездках, сообщил karelinform.ru.

По мнению эксперта, раннее бронирование — один из наиболее эффективных способов экономии. Принцип здесь действует простой и неумолимый: чем меньше свободных мест в поезде или самолете остается, тем выше взлетает цена на оставшиеся.

Особенно остро эта проблема, по словам эксперта, ощущается на популярных южных направлениях, куда каждое лето устремляются миллионы россиян. Климов подчеркивает, что для поездов, следующих в Адлер, Анапу и Новороссийск, май становится критическим периодом для приобретения билетов на июль и август.

Тем, кто планирует путешествие на пике сезона — в середине или конце лета — откладывать покупку уже не стоит, сичтает эксперт. Как поясняет специалист, именно сейчас, в последний месяц весны, еще можно найти места по относительно приемлемым ценам, тогда как промедление грозит серьезным удорожанием.

«Основным инструментом минимизации издержек остается использование 90-дневного окна бронирования, предоставляемого РЖД: покупка билетов в момент открытия продаж позволяет зафиксировать минимальный тариф, который неизбежно индексируется по мере сокращения доступного инвентаря», — поясняет эксперт.

Схожая картина, как сообщается, наблюдается и в авиационной отрасли. Правило «чем раньше куплен билет, тем ниже его стоимость» работает здесь не менее строго. По информации, предоставленной Климовым, прямые рейсы из Петрозаводска в Сочи остаются самыми востребованными среди жителей Карелии и соседних регионов. Стартовые цены на эти направления, уточнил он, начинаются примерно от 11–12 тысяч рублей.

Однако речь идет именно о начальной ценовой категории — билеты по такому тарифу разбирают в первую очередь, и уже через несколько недель стоимость перелета может вырасти в полтора-два раза. Таким образом, май, по мнению эксперта, — это последний относительно комфортный для кошелька момент, чтобы определиться с летними планами на юг.

