Отключили свет — лишился должности: губернатор Кузбасса отправил в отставку главу департамента электроэнергетики

Губернатор Кузбасса Илья Середюк принял решение об отстранении от занимаемой должности главы департамента электроэнергетики, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Издание располагает видео, на котором зафиксирован момент увольнения и критика действий чиновника в период, когда целый город сидел без электроэнергии.

Губернатор рассказал, что с ним связался глава Юрги в 6 часов утра. Он рассказал о ситуации в городе: населенный пункт полностью оказался отключенным от электроэнергии. Илья Середюк отметил, что люди паниковали. В соцсетях появлялись фото градусника. Горожане мерзли и не понимали, когда изменится ситуация.

Губернатор уверен, что глава департамента электроэнергетики должен был не только контролировать ход ремонта, но и проводить разъяснительные беседы с местными жителями: публиковать в соцсетях причины инцидента, сообщать предварительные сроки ремонта, успокаивать население.

Губернатор отметил, что уже предупреждал чиновника о необходимости более активно выходить на связь с населением. Однако ситуация повторилась. Он рассказал, что был вынужден решать проблемы, которые входят в обязанности главы департамента.

«А в это время начальник департамента сидит в кабинете, и даже не выехал на место, и даже не пишет ничего в ответ в комментарии, людей не успокаивает, не дает объективную информацию», — заявил Середюк.

