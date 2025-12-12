«Для нас важна поддержка»: итоги совещания с участием губернатора Середюка и министра Цивилева

В областном правительстве губернатор Кузбасса Илья Середюк, замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и представители компаний обсудили реализацию программ повышения эффективности угольной отрасли и меры поддержки угольщиков, сообщил VSE42.Ru .

Губернатор рассказал, что регион нуждается в поддержке. Середюк рассказал, что продление отсрочек по платежам для региональных угольщиков на весь 2026 год положительно отразится на общей ситуации. Еще одно предложение — увеличение объемов вывоза угля из Кузбасса до 60 млн тонн.

«Для нас важна поддержка Министерства энергетики РФ», — отметил губернатор Кузбасса.

Министр энергетики Цивилев рассказал о мировой тенденции развивать угольную промышленность. Например, приоритетное внимание данной теме уделяют в Индии и Китае. Принятая в 2025 году Энергетическая стратегия прописана до 2050 года. Она предполагает амбициозные планы развития отрасли.

По мнению министра, вопросы экологии и угольной сферы должны развиваться параллельно. Важно контролировать количество выбросов и состояние окружающей среды. Участники мероприятия договорились, что проведут совещание о перспективах переработки золошлаковых отходов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за месяц провели более 50 экскурсий на предприятиях топливно-энергетического комплекса.