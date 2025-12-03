«Отличный новогодний подарок»: по новому закону три многодетные семьи из Кузбасса получили бесплатные автомобили

В рамках регионального закона «О дополнительной мере социальной поддержки отдельной категории семей», который был инициирован губернатором Кузбасса Ильей Середюком, три многодетные семьи уехали из автосалона на новых машинах, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, закон приняли в июне 2025 года. Он распространяется на семьи, в которых воспитывают более 10 детей. Губернатор назвал такие семьи гордостью Кузбасса. Илья Середюк уверен, что вместительные автомобили не раз пригодятся для семейных поездок. Семьям предложили самостоятельно выбрать автомобиль. Выдвинуты определенные требования: отечественные марки, не старше одного года, большая вместительность (не менее шест мест).

«Получился отличный новогодний подарок», — сказал Илья Середюк.

По данным издания, все дети на момент выдачи авто должны проживать с родителями. Из них не менее пяти человек — несовершеннолетние граждане. Взрослые жители региона должны иметь водительские права. Помощь оказывают родителям, награжденным за воспитание. Семьи, которые теперь имеют собственное авто, живут в разных городах региона. В семье Стрелюк 10 детей, у Кузнецовых — 13, а Осинников — 10.

