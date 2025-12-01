Многодетным семьям Подмосковья напомнили о возможности получения выплаты на школьную форму

В Министерстве социального развития Московской области напомнили многодетным семьям региона о возможности получения выплаты на школьную форму для детей, которые обучаются в государственных или муниципальных образовательных учреждениях Подмосковья.

Размер выплаты составляет 3 тыс. руб. Она предназначена для детей, которые обучаются по программам начального, основного и среднего общего образования.

Основная часть выплат была направлена семьям проактивно перед началом учебного года. Однако, если деньги не поступили, можно самостоятельно подать заявление до 5 декабря. Сделать это можно на сайте госуслуг региона.

С начала 2025 года такую выплату получили многодетные семьи на более чем 160 тыс. детей.

