Многодетным семьям Подмосковья напомнили о возможности получения выплаты на школьную форму
В Подмосковье семьям начислили выплату на школьную форму на 160 тыс. детей
Фото: [Медиасток.рф]
В Министерстве социального развития Московской области напомнили многодетным семьям региона о возможности получения выплаты на школьную форму для детей, которые обучаются в государственных или муниципальных образовательных учреждениях Подмосковья.
Размер выплаты составляет 3 тыс. руб. Она предназначена для детей, которые обучаются по программам начального, основного и среднего общего образования.
Основная часть выплат была направлена семьям проактивно перед началом учебного года. Однако, если деньги не поступили, можно самостоятельно подать заявление до 5 декабря. Сделать это можно на сайте госуслуг региона.
С начала 2025 года такую выплату получили многодетные семьи на более чем 160 тыс. детей.
