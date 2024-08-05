Отшельница Лыкова призналась, что нуждается в компаньоне

Экспедиция под руководством директора заповедника «Хакасский» Виктора Непомнящего добралась до отшельницы Агафьи Лыковой, которая проживает на территории заповедника в двухсот километрах от цивилизации, сообщает KP.RU .

Члены экспедиции рассказали, что Агафья Лыкова чувствует себя хорошо. Она пожаловалась на незначительные боли в области спины, но сама понимает, что они связаны с возрастными изменениями. Женщине уже 79 лет. Она сама и воду носит из колодца, и коз кормит, и огородом занимается, и дома порядки наводит, и ткет вещи, и сено заготавливает.

«Особенно хорошо у Агафьи уродилась репа. Несколько штук – прямо с грядки – вручила нам. И, правда, сочная, вкусная», — рассказал директор заповедника «Хакасский».

Таежная затворница признается, что не отказалась бы от помощника. Однако этот человек должен быть такой же веры, как она. Женщина относится к старообрядцам Белокриницкого согласия. Она молится ежедневно и была бы не против, если бы к ней присоединился компаньон. Сейчас у Агафьи Лыковой гостят студенты, которые ежегодно приезжают ее проведывать и помогать.

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