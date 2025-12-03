Паника в соцсетях и тихий ужас на фабриках: почему опровержение Росстандарта не успокоило рынок шоколада

Ростовский кондитер Евгения Коробкина рассказала, что производители не менее покупателей обеспокоены информацией о пересмотре ГОСТа на шоколад, сообщила rostovgazeta.ru.

Появление проекта ГОСТа с обновленными терминами по кондитерским изделиям стало поводом для дискуссий в соцсетях: пользователи пришли к выводу, что предложенный стандарт снизит допустимое содержание какао-продуктов в шоколадных изделиях с 25% до 9%. Росстандарт официально опроверг подобные предположения, сообщил ТАСС. Кондитер Коробкина отметила, что заявление ведомства не снизило напряженность на рынке.

«Когда одни источники говорят о снижении содержания какао в „шоколаде“, а Росстандарт это опровергает, мы оказываемся в подвешенном состоянии. Неясно, к каким требованиям готовиться и что будет важно в маркировке через год», — говорит кондитер.

Эксперт высказала мнение, что в случае реального пересмотра нормативов предприятиям пищевой отрасли потребуется провести комплексную модернизацию: обновить технологические процессы, скорректировать рецептуры и организовать дополнительное обучение для персонала.

Также специалист обращает внимание на риск возникновения путаницы среди потребителей. Если под одним наименованием начнут продаваться продукты с различными характеристиками, покупателям будет труднее разобраться в их фактическом составе, что может привести к утрате доверия к бренду.

