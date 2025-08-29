Педагог с 30-летним стажем навестил коллег в Салехарде

По информации издания, в настоящее время Валерий Касаткин вместе с супругой проживает в Тюмени. Педагог с более чем 30-летним стажем приехал в Салехард, чтобы навестить коллег. Мужчина не просто преподавал физическую культуру в школе, он сумел привить многим ученикам любовь к спорту и желание быть активными людьми. Его воспитанники неоднократно занимали призовые места по волейболу и баскетболу на соревнованиях разного уровня: районных и окружных.

«В последние годы работы заведовал лыжной базой», — сообщил корреспондент «Ямал-Медиа».

По данным издания, супруга Касаткина — учитель начальных классов. Вера Касаткина выучила не одно поколение писать и читать. В рамках проекта супруги-педагоги прибыли, чтобы посетить родные места и встретиться с коллегами. Участниками программы становятся жители региона, которые проявили себя в разных сферах деятельности.

