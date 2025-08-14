В округе Пушкинский отпраздновали День физкультурника, чествуя заслуженных спортсменов

Этот день посвящен всем, кто причастен к спорту – тренерам, педагогам физической культуры, профессиональным атлетам и любителям здорового образа жизни. Мероприятие было организовано в широком масштабе.

В парке культуры и отдыха Ивантеевки состоялось торжественное мероприятие, где были отмечены выдающиеся достижения в области спорта. Среди награжденных – гордость округа: призеры чемпионатов СССР и России, обладатели званий мастеров спорта международного класса, представители различных видов спорта: пловцы, шахматисты, боксеры, а также педагоги спортивных школ, внесшие значительный вклад в развитие физической культуры. Почётные грамоты и благодарственные письма от главы округа вручила заместитель главы Елена Панькив.

«Сегодня в нашей стране отмечается замечательный праздник – День физкультурника, и мы с гордостью чествуем наших ветеранов спорта, спортсменов, тренеров и учителей, которые воспитывают будущее поколение, формируют у них любовь к спорту и прививают здоровый образ жизни», - подчеркнула Елена Панькив.

В рамках праздника для зрителей состоялись выступления гимнастов, воспитанников секции тхэквондо. Для молодежи был организован спортивный забег, а на территории парка были оборудованы площадки для игры в шахматы и дартс, а также множество других активных развлечений. В округе Пушкинский функционируют восемь спортивных учреждений, а в зонах отдыха и парках продолжается создание новых велодорожек, спортивных площадок и установка современного оборудования для физических упражнений, что способствует развитию городской инфраструктуры и предоставляет жителям возможности для поддержания физической формы и здоровья.