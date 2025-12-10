Педиатр предупредила о связи агрессии у детей и конфет, но есть нюанс

REGIONS обсудил с экспертами, как конфеты с содержанием алкоголя влияют на детей.

По законам Российской Федерации, несовершеннолетний гражданин не сможет приобрести в магазине алкоголь. Однако конфеты с добавлением алкоголя находятся в открытом доступе.

«Любые изделия с алкоголем — это не продукция для детского питания. Если на коробках с конфетами, содержащими алкоголь, было бы написано, что это продукция для детского питания, тогда это нарушение», — объяснила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Врач-педиатр Олеся Еланова предупредила, что конфеты с добавлением незначительной дозы алкоголя могут негативно отразиться на здоровье не только ребенка, но и взрослого. В некоторых случаях наблюдаются симптомы отравления — тошнота и рвота. В такие моменты увеличивается нагрузка на печень. Не менее важно и беречь психику ребенка.

«Из-за этих конфет ребенок может впасть в состояние эйфории, когда наш внутренний дофамин заменяется и формируется зависимость от быстрого дофамина. Вместо того, чтобы получать дофамин правильно — гулять, играть с друзьями, читать и узнавать что-то новое, ребенок будет искать быстрые удовольствия», — объясняет врач.

Врач-педиатр Еланова рассказала, что после употребления конфет с алкоголем иногда ребенок начинает больше болтать, веселеет и пребывает в активном настроении. Через время вдруг появляется апатия, настроение снижается, наблюдается безразличие. Не исключено, что он проявит агрессию. Если родители замечают такие смены настроения, им необходимо проявить бдительность.

