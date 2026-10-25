Экономист Галюта оценила достойную пенсию через 20 лет в 110 тысяч рублей

Экономист Галюта: достойная пенсия через 20 лет составит около 110 тыс. рублей

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Кира Морозова]

Кандидат экономических наук, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Галюта считает, что при оценке пенсии необходимо учитывать ее покупательную способность. По ее словам, через 20 лет достойной может считаться пенсия в размере около 110 тысяч рублей, передает ТАСС.

«Инфляция постепенно снижает покупательную способность денег, поэтому достойную пенсию важно оценивать не только в номинальных рублях, но и через возможность сохранять привычный уровень жизни. Например, при условной среднегодовой инфляции 4% для сохранения покупательной способности сегодняшних 50 тыс. рублей через 10 лет потребуется около 74 тыс. рублей, а через 20 лет — порядка 110 тыс. рублей», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что не стоит рассчитывать только на индексацию страховых пенсий: важно формировать дополнительные сбережения и источники дохода.

Ранее сообщалось о том, что Минтруд предложил выдавать пенсии по QR-коду в «Максе» на почте.

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