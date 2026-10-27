Клюквенный бум: Подмосковье возглавило рейтинг направлений для осеннего сбора ягод

Осень в Подмосковье стала временем, когда загородный отдых и сбор клюквы слились в один тренд. Именно Московская область возглавила список направлений, куда едут за ягодой. По данным «Авито Путешествий», за год интерес к аренде домов посуточно в регионе поднялся на 8%, сообщил REGIONS.

По информации аналитиков, снять жилье на сутки в среднем стоит ₽21,5 тыс. Обычно дом бронируют на две ночи, а заселяется туда компания из семи человек. Если считать только проживание, выходные обойдутся примерно в ₽43 тыс. На каждого участника поездки приходится около ₽6,1 тыс. Среди пяти регионов-лидеров рейтинга Подмосковье оказалось самым дорогим по аренде.

Где растет клюква

Ягода предпочитает болота, торфяники и заболоченные берега лесных озер. В Московской области, по данным исследователей, самые известные места сбора находятся в нескольких округах. Талдомский и Лотошинский районы могут похвастаться подходящими болотистыми участками. Шатурский и Егорьевский округа привлекают торфяниками и лесными болотами. В Орехово-Зуевском округе ягоду ищут на отдельных заболоченных территориях. Перед выездом нужно выяснить, разрешен ли сбор на выбранном участке.

Сезон и заморозки

Клюквенный сезон длится всю осень, в том числе после первых легких заморозков. Ягоды держатся на растениях вплоть до устойчивых холодов. Но после сильных дождей или в непогоду на болота лучше не отправляться.

Где еще отдыхают в сезон клюквы

Кроме Подмосковья, в пятерку популярных направлений попали Ленинградская область, Карелия, Нижегородская и Тюменская области. Цены на аренду загородного дома выглядят так: Ленинградская область — ₽14,7 тыс. в сутки, Карелия — ₽9,3 тыс., Нижегородская — ₽13,6 тыс., Тюменская — ₽14,5 тыс. В среднем по всем направлениям дом сдают за ₽13,7 тыс. в сутки. Обычно туристы бронируют жилье примерно за 27 дней до выезда.

Что важно знать перед поездкой

Главное управление МЧС России по Московской области советует не ходить на болота в одиночку. С собой нужно взять заряженный телефон и воду, а близким заранее сообщить маршрут.

Отдельно стоит помнить о природоохранных нормах. Клюква мелкоплодная внесена в Красную книгу Московской области, ее сбор запрещен. На особо охраняемых природных территориях могут действовать и другие ограничения.

Поэтому перед выездом нужно уточнить правила посещения конкретного участка и заранее прикинуть, во сколько обойдутся проживание и дорога.

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