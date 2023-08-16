Пенсионерку из Башкирии приговорили к исправительным работам за оскорбление Минобороны РФ

Жительнице Стерлитамака назначили исправительные работы сроком на один год за публичное оскорбление военных РФ, сообщает mkset.ru . Кроме того, на протяжении года у женщины будут забирать 10% от заработной платы в бюджетный фонд России.

Жительница Стерлитамака в социальных сетях опубликовывала видео с комментариями относительно деятельности Минобороны РФ. Она утверждала, что информация, размещенная министерством обороны, не соответствуют действительности. Опубликованные видео Минобороны из зоны СВО – это режиссированные и инсценировочные постановки, так заявляла женщина.

Сотрудники УФСБ по Башкирии заинтересовались женщиной. В настоящее время приговор суда вступил в силу. На протяжении года жительница Башкирии будет работать во благо государства и ежемесячно выплачивать 10% от дохода. 62-летней пенсионерке предъявили обвинение по статье о распространении информации в адрес военных СВО, которая является заведомо ложной.

Ранее 43-летний житель Башкирии был привлечен к ответственности за то, что в социальных сетях на протяжении года призывал убить некоторых политических деятелей региона. Суд принудил оплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.