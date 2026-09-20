Медведь растерзал двух мужчин в российском регионе

В Колпашевском районе Томской области медведь растерзал двух мужчин. Тела погибших обнаружили местные жители в лесу, сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное управление СКР.

18 сентября 44-летний работник местной фермы отправился в лесной массив вблизи деревни Север на поиски потерявшейся коровы и не вернулся. На следующий день к поискам пропавшего подключился 46-летний односельчанин. Агрессивный медведь, растерзавший мужчин, был ликвидирован.

Это не единичный случай нападения медведей на людей в России. За последний месяц хищники нападали на жителей разных регионов. 19 августа на Алтае медведь напал на палатку туристов и утащил 29-летнюю девушку, которую потом растерзал.

30 августа в Кемеровской области медведь едва не растерзал пенсионерку — ее доставили в больницу с травмами руки. 31 августа на границе Камчатки и Чукотки хищник напал на двух охотников, оба получили травмы. 3 сентября медведь напал на мужчину в местности Хакусы в Бурятии, повредил ему ноги, но мужчина смог отбиться.

4 сентября четыре медведя пробрались на участок к жительнице села Епишино Красноярского края. Хищников застрелили прибывшие правоохранители, а муниципальные власти предостерегли местных жителей от посещения леса. 7 сентября раненый медведь набросился на охотника в Иркутской области. В тот же день медведь проник на территорию пятизвездочного отеля в Сочи.

Специалисты напоминают: при встрече с медведем нельзя убегать, смотреть ему в глаза и поворачиваться спиной. Лучше медленно отступать, не делая резких движений. Но главное — избегать мест, где обитают хищники, и не ходить в лес в одиночку.

Ранее эксперт Антон Снетов назвал главную причину нападения медведей на людей.