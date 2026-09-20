В ЦИК России прокомментировали вброс бюллетеней на участке в Коми

Инцидент с бюллетенями на одном из участков в Республике Коми глава Центризбиркома Элла Памфилова склонна считать подстроенным, пишет Lenta.ru со ссылкой на канал ЦИК России.

На брифинге Памфилова дала понять: у комиссии достаточно доводов полагать, что речь шла о намеренной провокации, а не о банальном нарушении.

«Есть основания полагать, что случай с вбросом бюллетеней на избирательном участке в Коми был намеренной провокацией», — сказала Памфилова.

Об этом Памфилова говорила и днем ранее. Тогда она озвучила цифру: за время голосования правоохранители завели 22 уголовных дела. Львиная доля из них — реакции на ложные сообщения о готовящихся терактах.

Само голосование в Госдуму растянуто на три дня — с 18 по 20 сентября. Официальные итоги Центризбирком намерен подвести не позже 5 октября.

Тем временем голосование на выборах завершилось в двух регионах России.