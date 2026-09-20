В ЦИК России прокомментировали вброс бюллетеней на участке в Коми
Глава ЦИК Памфилова связала вброс бюллетеней на участке в Коми с провокацией
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Инцидент с бюллетенями на одном из участков в Республике Коми глава Центризбиркома Элла Памфилова склонна считать подстроенным, пишет Lenta.ru со ссылкой на канал ЦИК России.
На брифинге Памфилова дала понять: у комиссии достаточно доводов полагать, что речь шла о намеренной провокации, а не о банальном нарушении.
«Есть основания полагать, что случай с вбросом бюллетеней на избирательном участке в Коми был намеренной провокацией», — сказала Памфилова.
Об этом Памфилова говорила и днем ранее. Тогда она озвучила цифру: за время голосования правоохранители завели 22 уголовных дела. Львиная доля из них — реакции на ложные сообщения о готовящихся терактах.
Само голосование в Госдуму растянуто на три дня — с 18 по 20 сентября. Официальные итоги Центризбирком намерен подвести не позже 5 октября.
Тем временем голосование на выборах завершилось в двух регионах России.