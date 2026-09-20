Когда в Москве и Подмосковье ударят первые заморозки и чего ждать от погоды в конце сентября

До конца сентября в Москве сохранится относительно теплая погода, а заморозков не ожидается, сообщила «Ленте.ру» ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, заморозки, вероятнее всего, начнутся только в октябре, хотя точно сказать, когда именно, сложно.

На выходных 19 и 20 сентября, в Москве и Московской области сохранится теплая погода с переменной облачностью. Существенных осадков не ожидается. Однако уже на предстоящей неделе в столицу придет осенняя, дождливая погода — так называемая затяжная хмарь. При этом за один день может выпасть около 75% от месячной нормы осадков.

Синоптики советуют москвичам и гостям региона насладиться теплыми выходными, а также подготовиться к дождливой неделе.

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