Перелом челюсти в двух местах: конфликт между футболистами попал на видео

Матч команд ФК «Темп» (Барнаул) и ФСК «Распадская» (Кузбасс) закончился травмой игрока, сообщил телеграм-канал «112». Конфликт между футболистами, предположительно, возник на фоне поражения одной из команд. Инцидент попал на видео.

По информации телеграм-канала, инцидент произошел в Кузбассе. ФСК «Распадская» проигрывал на своем домашнем стадионе. Предположительно, это стало поводом для расстройства полузащитника «Распадской» Артема Лукьянова. На 70-й минуте матча он ударил игрока из команды-соперника Владимира Завьялова. Удар был нанесен в область челюсти.

По данным издания, пострадавшему оказали медицинскую помощь. Специалисты диагностировали перелом челюсти в двух местах со смещением. Нанесенные травмы могут стать основанием для возбуждения уголовного дела. В настоящее время полузащитнику кузбасской команды вручили красную карточку. По информации канала, с игроком расторгли договор.

ФСК «Распадская» в социальных сетях публично принес извинения соперникам за инцидент. Пострадавшему футболисту пожелали скорейшего выздоровления. Футбольный клуб «Темп» опубликовал ответ в сообществе в соцсети. В посте указано, что между командами всегда устанавливалась дружеская атмосфера.

«Владимир Завьялов сегодня был госпитализирован, ему на днях предстоит операция. Но он уже прочитал пост ФСК "Распадская" и также благодарит за извинения, слова поддержки и пожелания здоровья. Володя пребывает в бодром расположении духа», — указано в сообщении.

