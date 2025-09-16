Игроки «Факела» и «Родины» устроили мордобой в матче Первой лиги

В подмосковных Химках «Родина» нанесла «Факелу» первое поражение в турнире — 2:0. На 63-й минуте счет открыл Пап Гейе, а в компенсированное время Артем Максименко эффектно закрепил преимущество москвичей.

После финального свистка на поле вспыхнули страсти. Игроки и сотрудники «Факела» погнались за игроком «Родины» Артемом Мещаниновым, который якобы показал неприличный жест. Завязалась массовая потасовка, по итогам которой красные карточки были выписаны защитнику «Родины» Лео Гогличидзе и тренеру «Факела» Валерию Климову. Формулировка в протоколе — за агрессивное поведение (удар соперника кулаком по лицу). Еще несколько игроков получили желтые карточки.

На пресс-конференции главный тренер «Факела» Игорь Шалимов рассказал, что игроки «Родины» после матча подошли в раздевалку и извинились за то, что спровоцировали инцидент.

«Факел» потерял первое место в турнире и переместился на третью позицию с 22 очками. Лидируют в Первой лиге «Урал» и «Спартак» из Костромы, набравшие по 23 балла. «Родина» занимает седьмое место с 16 очками.

Ранее стало известно, что КДК РФС пригласит на заседание главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, получившего красную карточку в матче с «Динамо».