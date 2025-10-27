Переломы в области грудной клетки и позвоночника, сотрясение: чем закончился суд по факту ДТП с подростком

Водитель машины, которая въехала в кювет в Кузбассе, заплатил штраф в размере 15 тыс. руб. Прокурор отметил, что в момент аварии в автомобиле находилась 15-летняя девушка, которая получила множество травм. В суде рассмотрели заявление прокуратуры о необходимости выплатить семье подростка моральную компенсацию в размере 300 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса.

По информации ведомства, в прокуратуру обратилась мама несовершеннолетней пострадавшей. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После съезда с дороги водитель врезался в опору ЛЭП.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летняя пассажирка автомобиля получила сотрясение головного мозга, переломы в области грудной клетки и позвоночника, многочисленные раны и ссадины», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, девочка длительное время после аварии не могла вернуться к привычному образу жизни. Причина — полученные травмы. Кроме того, несовершеннолетняя пострадавшая испытала стресс на фоне сильного испуга. Суд постановил мужчине выплатить штраф в размере 15 тыс. руб. в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении. Прокурор подал иск о взыскании с водителя денежной компенсации причиненного морального вреда. Иск был одобрен. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

