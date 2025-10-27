В том числе большегрузы: несколько машин столкнулись и загорелись на трассе в Иркутской области

В Иркутской области на трассе Р-255 «Сибирь» произошла массовая авария. Столкнулись грузовые и легковые автомобили, некоторые из них вспыхнули. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление, сделанное региональным ГУ МВД.

По словам правоохранителей, инцидент произошел в Нижнеудинском районе рядом с поселком Камышет. Он случился в 8 часов утра.

«Участниками столкновения стали несколько грузовых и легковых автомобилей. Ряд машин охвачены огнем», — указали журналистам.

Движение на дороге было ограничено в обоих направлениях. На месте столкновения машин работают представители экстренных служб. Вся информация о количестве попавших в ДТП машин и числе пострадавших сейчас выясняется.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае произошло ДТП с участием автокрана, который задел легковой автомобиль, в результате чего тот врезался в фонарный столб. В аварии погибли две женщины.