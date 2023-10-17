Перепланировка квартиры: Как сделать ремонт, не нарушив закон

Перед проведением ремонтных работ в квартире или доме важно знать азы законодательства. Если владелец нарушит определенные правила, то решением специализированной комиссии его могут принудить убрать лишние конструкции или вернуть все, как было. В противном случае недвижимость выставят на торги.

Категорически запрещено использовать балконы не по назначению, расширять или проводить к ним отопление, нарушать целостность ведущих стен, расширять проемы (в стенах крупноблочных и крупнопанельных зданий), сообщает inkazan.ru. Также запрещено изменять внешний вид фасадов и убирать венткоробовы.

Всегда можно найти компромисс. Например, батареи выносить на балкон запрещено. Они не выдержат температуры в зимний период времени, что отразится на циркуляции всей системы в квартире. Альтернативный вариант – сделать на балконе теплый пол.

««Мокрые» зоны. Самый частый вид изменений в квартирах. Если вам согласовали перенос раковин, ванны, душевой кабины или унитаза, важно сделать качественную гидроизоляцию. Эта процедура оформляется актами скрытых работ. Новые «мокрые» точки должны быть смонтированы так, чтобы оставался доступ к коммуникациям»

Алгоритм действий перед перепланировкой следующий. Сначала предстоит собрать необходимые документы: получить согласие от всех собственников и заказать у специалистов проект планировки.

Подать заявку в местную администрацию (в каждом регионе вопросами могут заниматься разные ведомства). В случае одобрения, приступать к проведению ремонта. Пригласить комиссию, которая проверит, выполнены ли работы с учетом проекта. Внести данные в ЕГРН.

В случае если в перепланировке было отказано, рекомендовано обратиться в суд.