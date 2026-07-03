Врач рассказала, какие продукты подходят для ночного перекуса

Нежирный творог, кефир, теплое молоко, белок вареного яйца, небольшая порция орехов и легкий овощной салат являются наиболее подходящими продуктами для вечернего или ночного перекуса. Об этом РИА Новости рассказала главный врач городской поликлиники №220 департамента здравоохранения Москвы Анна Косенкова.

По словам специалиста, поздние приемы пищи не считаются полезной привычкой, однако при сильном чувстве голода лучше выбирать продукты, которые легко усваиваются и не создают дополнительной нагрузки на пищеварительную систему.

Врач отметила, что хорошим вариантом станет нежирный творог или стакан кефира. Эти продукты содержат казеин — белок, который медленно усваивается и обеспечивает организм аминокислотами в течение ночи. Еще один подходящий вариант — белок вареного яйца, который быстро насыщает и легко переваривается.

Кроме того, перед сном можно выпить теплое молоко с чайной ложкой меда. По словам Косенковой, такой напиток содержит триптофан и кальций, которые способствуют лучшему усвоению этой аминокислоты.

В список допустимых продуктов врач также включила горсть миндаля или грецких орехов весом не более 30 граммов. Орехи богаты магнием и мелатонином, однако отличаются высокой калорийностью, поэтому важно соблюдать умеренность. В качестве легкого перекуса подойдет и овощной салат из огурцов, зелени и сельдерея без добавления масла.

В то же время специалист рекомендовала отказаться в вечерние и ночные часы от жирной и жареной пищи, фастфуда, сладостей, выпечки и острых блюд, поскольку такая еда может ухудшить пищеварение и негативно сказаться на качестве сна.