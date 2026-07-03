Три белорусские фуры попали под удар БПЛА в Брянской области

Во время атаки беспилотника в Брянской области под удар попали не только пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минск — Анапа, но и три белорусских грузовых автомобиля. Об этом сообщил телеканал «Первый информационный», пишет ТАСС .

По данным телеканала, один из большегрузов полностью уничтожен огнем. В телеграм-канале СМИ также опубликованы кадры, на которых, как утверждается, запечатлен горящий белорусский грузовик.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар беспилотником по туристическому автобусу, который следовал из Минска в Анапу. Инцидент произошел в приграничном районе Брянской области.

Позже Министерство здравоохранения Белоруссии уточнило, что в результате атаки пострадали два водителя автобуса и один пассажир. Официальной информации о пострадавших водителях белорусских грузовиков на момент публикации не поступало.

До этого в посольстве РФ заявили о подготовке Нидерландов к конфликту на восточном фланге НАТО.