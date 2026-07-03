Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин назвал абсурдным заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги с призывом к России начать переговоры. По словам дипломата, Киев сам ранее отказался от диалога с Москвой и сохраняет официальный запрет на такие контакты. Об этом пишет РИА Новости .

Комментируя заявление украинского министра, Галузин напомнил, что в октябре 2022 года Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, запрещающее проведение переговоров с руководством России.

Замглавы российского МИД отметил, что, несмотря на это решение, в 2025 году представители России и Украины проводили прямые переговоры в Стамбуле. Однако, по его словам, впоследствии украинская сторона в одностороннем порядке прекратила участие в этом процессе.

«Сегодня киевский мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды», — заявил Галузин.

Ранее Андрей Сибига заявил, что, по его мнению, «духа Анкориджа» больше не существует, и призвал Россию дать ответ на предложения, выдвинутые украинской стороной.

До этого сообщалось, что Медведев призвал принимать меры к родителям детей-нелегалов.