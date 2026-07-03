Овечкин останется в «Вашингтоне» еще на один сезон

Зарплата Овечкина в «Вашингтоне» составит $4,25 млн. На большую сумму у клуба, потратившего немалые средства на усиление в межсезонье, нет места под потолком зарплат. Но Овечкин может заработать дополнительные бонусы.

Александр Овечкин в своей заокеанской карьере выступает только за один клуб. В 2018 году он привел «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли.

В регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин провел 1573 матча, забросил 929 шайб и набрал 1687 очков. В плей-офф в активе россиянина 161 матч и 147 (77+70) баллов. Овечкину осталось забросить 10 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

При этом капитан «Вашингтона» утверждает, что ему не важны личные рекорды. Он мечтает еще раз побороться за Кубок Стэнли, поэтому с радостью воспринял мощное усиление команды. «Кэпиталз» усилились нападающими Джорданом Кайру, Алексом Таком, Буном Дженнером и защитником Винсентом Деарне.