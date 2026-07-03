В ЕП предложили применить к военным Израиля меры, аналогичные ограничениям для участников СВО

Группа депутатов Европейского парламента направила запрос руководству Евросоюза с предложением рассмотреть возможность введения визовых ограничений для действующих и бывших военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает « Лента.ру », ознакомившаяся с текстом документа.

Авторы обращения попросили верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас разъяснить, на каких основаниях предлагаются ограничения на въезд для участников специальной военной операции, и могут ли аналогичные критерии быть применены к израильским военнослужащим.

В документе депутаты отмечают, что, если такой подход не рассматривается, Евросоюзу следует объяснить, чем обусловлено различие в применяемых мерах.

В качестве аргумента парламентарии сослались на материалы Бюро специального представителя ЕС по правам человека, в которых упоминаются предполагаемые нарушения международного гуманитарного права во время операций в секторе Газа и Ливане, а также действия израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, авторы запроса поинтересовались, рассматривают ли европейские институты возможность введения визовых ограничений для израильских военнослужащих, ссылаясь на необходимость оценки потенциальных рисков для безопасности и возможной радикализации отдельных лиц.

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