Медведев призвал принимать меры к родителям детей-нелегалов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости принимать меры в отношении родителей несовершеннолетних, которые находятся на территории страны с нарушением миграционного законодательства. Об этом пишет ТАСС .

Соответствующее заявление прозвучало на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам миграционной политики. Одной из ключевых тем обсуждения стало совершенствование системы учета и контроля иностранных детей, пребывающих в России.

Медведев напомнил, что с января 2026 года территориальные подразделения МВД, региональные органы власти и органы местного самоуправления обязаны обмениваться сведениями о несовершеннолетних иностранных гражданах. В систему включаются данные о результатах тестирования по русскому языку, зачислении в образовательные учреждения и регистрации по месту пребывания.

По словам зампреда Совбеза, такой механизм позволяет выявлять детей, которые находятся в России незаконно и при этом не попадают в поле зрения государственных органов.

При этом Медведев подчеркнул, что меры должны применяться не к самим несовершеннолетним, а к их законным представителям. В первую очередь, отметил он, речь идет об ответственности родителей, которые обязаны соблюдать требования российского миграционного законодательства.

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