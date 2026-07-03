Почему волосы покидают голову: врач рассказала о главных ошибках

Стресс действительно может стать причиной интенсивного выпадения волос, однако далеко не всегда является главным фактором. Об этом « Ленте.ру » рассказала кандидат медицинских наук, дерматолог-трихолог Мария Халдина.

По словам специалиста, сильный или продолжительный стресс оказывает заметное влияние на работу организма, нарушая многие физиологические процессы. Одним из возможных последствий становится усиленное выпадение волос. При этом эксперт отметила, что сегодня проблему можно назвать массовой, однако объяснять ее исключительно эмоциональными переживаниями было бы неправильно.

Халдина пояснила, что большое значение имеет питание. На здоровье волос влияет не только рацион, но и качество продуктов, их пищевая ценность и степень промышленной переработки. Даже натуральные овощи или мясо могут содержать меньше полезных веществ, если выращены или хранились с нарушениями.

Кроме того, врач обратила внимание на влияние неблагоприятной экологической обстановки, особенно в крупных городах. Дополнительными факторами риска являются малоподвижный образ жизни, который замедляет обмен веществ и ухудшает состояние сосудов, а также постоянная информационная нагрузка.

По словам трихолога, сегодня чаще всего наблюдается сочетание сразу нескольких негативных факторов. Именно их одновременное воздействие ускоряет ослабление волосяных фолликулов, способствует истончению волос и усиливает их выпадение.

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