Гросси анонсировал поездку в Калининград для переговоров по Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о планах в ближайшее время посетить Калининград, где состоятся переговоры с российской стороной по вопросам, связанным с Запорожской атомной электростанцией.

Как рассказал глава МАГАТЭ РИА Новости, встреча пройдет в формате пленарного заседания. В ней, как ожидается, примут участие представители «Росатома», Ростехнадзора, Министерства иностранных дел России, а также других профильных ведомств, задействованных в обеспечении безопасности и эксплуатации станции.

По словам Гросси, подобные консультации проходят на регулярной основе и позволяют обсудить широкий круг вопросов. В центре внимания находятся техническое состояние Запорожской АЭС, обеспечение ядерной и физической безопасности объекта, а также перспективы его дальнейшей работы.

Глава МАГАТЭ добавил, что традиционно в рамках таких визитов проводит отдельные переговоры с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Он отметил, что стороны обсуждают не только текущую ситуацию вокруг станции, но и возможные сценарии ее развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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