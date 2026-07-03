Треть россиян справляются со стрессом усилием воли

Сервис Работа.ру провел исследование, результаты которого оказались в распоряжении « Газеты.Ru ». Выяснилось, что 34% россиян справляются со стрессом исключительно усилием воли. 27% опрошенных считают, что с ним не нужно специально работать, поскольку это естественный механизм. Еще 18% предпочитают комплексный подход, воздействуя и на тело, и на психику, и только 3% отметили, что им помогает только работа с психотерапевтом.

При этом 37% респондентов сталкиваются исключительно с вредным стрессом, столько же (37%) — и с хорошим, и с плохим. 26% всегда воспринимают стресс позитивно и видят в нем двигатель личного прогресса. Женщины чаще мужчин считают стресс только вредным (44% против 27%), а мужчины чаще видят в нем хорошие стороны (32% против 21% женщин).

О том, что бесполезно при выгорании, мнения разделились: 20% не верят в изменение режима дня, 19% — в усилия воли и самоубеждение, по 17% считают бесполезными поиск целей и планирование, 15% — коучинговые техники и психотерапию, 12% назвали другие варианты.

В профессиональном плане 37% участников воспринимают перемены с воодушевлением и видят в них новые возможности. 26% сохраняют баланс между изменениями и стабильностью, 18% считают, что перемен слишком много, 13% заявили, что они их не затрагивают. Женщины чаще мужчин воодушевлены переменами (39% против 33%), а мужчины лучше сохраняют баланс (30% против 24%).

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