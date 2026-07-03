Неудачная афера: пенсионеры в США инсценировали угон ретро-кабриолета ради страховки и попались

В американском штате Нью-Йорк полиция раскрыла попытку страхового мошенничества, организованную двумя пожилыми братьями. По версии следствия, мужчины инсценировали угон собственного классического автомобиля Fiat Spider 1981 года выпуска, рассчитывая получить страховую компенсацию.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на RoadandTrack.com, в конце июня 81-летний Сальваторе Амато обратился в полицию с заявлением о краже автомобиля. Он утверждал, что оставил кабриолет на парковке возле продуктового магазина в городе Сомерс, откуда машина якобы исчезла.

Во время проверки сотрудники полиции изучили данные с камер автоматического распознавания автомобильных номеров и записи камер видеонаблюдения, установленных на территории торгового центра. Расследование показало, что Fiat Spider в день предполагаемого угона вообще не появлялся на указанной парковке.

После предъявления собранных доказательств Сальваторе Амато признался в обмане. По данным следствия, он заранее спрятал автомобиль в районе Бронкс, после чего его 83-летний брат Фрэнк Амато забрал машину на другом автомобиле и перевез ее обратно в Сомерс.

В результате обоим мужчинам предъявили обвинения сразу по нескольким статьям. Им вменяют фальсификацию документов, предоставление ложных сведений, ложное сообщение о преступлении и сговор. Кроме того, младшему из братьев предъявлено отдельное обвинение в страховом мошенничестве третьей степени.

Теперь вместо страховой выплаты пожилым американцам предстоит разбирательство в суде, где будет решаться вопрос об их ответственности по предъявленным обвинениям.

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