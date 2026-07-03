Синоптики спрогнозировали грозу и до +30 градусов в Подмосковье 3 июля

Специалисты Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на пятницу, 3 июля, для Москвы и Московской области. Согласно данным синоптиков, в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами по области — кратковременный дождь и гроза.

В Московской области, по информации ведомства, дневная температура составит от +25 до +30 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до +15 градусов.

В Москве, как уточнили синоптики, днем будет от +26 до +28 градусов, а в ночные часы температура снизится до +18 градусов.

Ветер, по прогнозам, ожидается западный и северо-западный, со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе в пятницу составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что теплая ночь до +23 ожидается в центре Москвы.