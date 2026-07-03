Полянский заявил об отсутствии реакции ОБСЕ на атаку автобуса в Брянской области

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация не выступила с официальной реакцией на атаку беспилотника на автобус в Брянской области, в результате которой погибли и пострадали мирные жители, включая детей.

По словам Полянского, он не видел никаких заявлений со стороны ОБСЕ по поводу произошедшего. В комментарии РИА Новости дипломат отметил, что отсутствие реакции негативно отражается на репутации организации и, по его мнению, свидетельствует о выборочном подходе к оценке подобных инцидентов.

Полянский подчеркнул, что случаи гибели людей или покушения на жизнь детей должны получать однозначное осуждение независимо от того, кто несет ответственность за произошедшее. Однако, как отметил постпред РФ, в данном случае подобной позиции со стороны ОБСЕ озвучено не было.

Ранее, 17 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что автобус с детской футбольной командой из Гомельской области Белоруссии подвергся атаке беспилотника самолетного типа. Дети направлялись на отдых в Геленджик.

По информации региональных властей, в результате удара погибла женщина. Еще восемь человек получили травмы, в том числе шестеро детей. Российская сторона возложила ответственность за атаку на Вооруженные силы Украины.

До этого стало известно, что в ЛНР госпитализированы девять человек после удара БПЛА по маршрутке в Лисичанске.