Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к продаже без лишних затрат

Перед продажей автомобиля не стоит тратить крупные суммы на детейлинг или дорогостоящее техническое обслуживание, если цель — повысить стоимость машины. Как рассказал « Ленте.ру » эксперт по работе с профессиональными продавцами «Авито Авто» Камил Камилов, покупатели чаще обращают внимание на общее состояние автомобиля, чем на объем вложенных средств.

По словам специалиста, первое впечатление формируют чистый салон, ухоженный кузов и признаки регулярного ухода за машиной. Именно эти факторы способны повлиять на решение покупателя значительно сильнее, чем дорогие предпродажные процедуры.

Камилов рекомендует перед показом автомобиля восстановить цвет выцветшего наружного пластика с помощью специального состава, очистить фары, если они слегка помутнели, а также обработать шины чернителем после мойки. Не менее важно привести в порядок дверные проемы и пороги, поскольку загрязнения в этих местах создают впечатление небрежной эксплуатации.

Особое внимание эксперт советует уделить салону. Перед встречей с потенциальным покупателем стоит убрать лишние аксессуары, провода и другие предметы, вымыть стекла изнутри, очистить руль, кнопки и ручки дверей, а также тщательно пропылесосить салон и багажник. По его словам, обычная уборка зачастую производит более сильное впечатление, чем дорогостоящая химчистка.

В то же время эксперт отметил, что глубокий детейлинг стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей редко отражается на итоговой цене автомобиля. Не окупаются, как правило, и расходы на нестандартный тюнинг — спортивную выхлопную систему, заниженную подвеску или яркое оформление салона, поскольку такие доработки могут сократить число потенциальных покупателей.

Также Камилов подчеркнул, что замена расходных материалов перед продажей обычно воспринимается как обязательная часть обслуживания автомобиля, а не как дополнительное преимущество. По его мнению, вкладываться имеет смысл только в устранение реальных неисправностей, тогда как в остальных случаях более эффективным решением может стать корректировка стоимости автомобиля.

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