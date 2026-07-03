В посольстве России в Нидерландах заявили, что власти королевства активно модернизируют военную инфраструктуру и расширяют логистические возможности в рамках подготовки к возможному конфликту на восточном фланге НАТО. По оценке российской дипмиссии, речь идет о потенциальном противостоянии с Россией.

Как сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Гааге, Нидерланды продолжают обновлять авиабазы, объекты транспортной и военной логистики, а также создают дополнительные возможности для приема сил союзников и проведения совместных учений. Кроме того, страна, как отмечается, увеличивает участие в долгосрочных программах военной поддержки Украины.

В дипмиссии считают, что эти меры свидетельствуют об ускоренной интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования Североатлантического альянса.

«Главный и вполне логичный вывод, который мы делаем, прост: королевство усиленно готовится к конфликту на восточном фланге НАТО. Речь в данном случае идет именно о России», — заявили в российском посольстве.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что в ряде регионов мира, включая Евразию, наблюдается рост конфликтного потенциала. По его словам, страны НАТО не только продолжают поддерживать Украину, но и увеличивают военные расходы, одновременно заявляя о подготовке к возможному противостоянию с Россией.

До этого стало известно, что Галузин назвал абсурдным призыв Сибиги к России сесть за стол переговоров.