Перерезал горло, надел леопардовые лосины и лег на пол: россиянин признался в убийствах пяти девушек на Гоа

Россиянин Алексей Леонов, задержанный на индийском курорте Гоа, на допросе заявил об убийстве пяти женщин. Правоохранители знали только о двух жертвах, сообщил The Voice.

Алексей Леонов работал аниматором. По версии следствия, в ночь на 15 января он находился на съемной квартире россиянки Елены Каштановой, где совершил нападение на нее. 37-летней женщине нанесли множественные ножевые раны. Аниматор, предположительно, перенес ее в ванну и перерезал горло. Пострадавшую обнаружила подруга.

После убийства Алексей Леонов не покинул квартиру. Он лег на пол и оставался в таком положении. На мужчине были лосины леопардового цвета. Предположительно, россиянин убил Елену из-за ревности. В Крыму у нее был гражданский муж. Мужчина увидел, как она писала ему сообщение. Предполагается, что аниматор находился под воздействием запрещенных препаратов.

«После совершения преступления Алексей Леонов надел леопардовые лосины и лег рядом с телом жертвы», — сообщил The Voice.

Позже стало известно о гибели еще одной россиянки, которая прибыла в Гоа. 37-летняя Елена Ванеева также была знакома с аниматором. Ее тело с перерезанным горлом обнаружили на съемной квартире. Предварительно женщине нанесли множественные ножевые ранения.

На допросе россиянин заявил о пяти жертвах. Россияне, которые отдыхают или проживают на Гоа, рассказали, что жертвой могла стать местная девушка по имени Мридула, сообщил The Times of India. Однако официального подтверждения информации нет.

