«Перережу трос»: как юрист советует поступить в ситуации с «присоединенным» велосипедом в подмосковном дворе

Жительница Наро-Фоминска в соцсетях поделилась ситуацией, которая произошла с ней. Женщина не может отнести свой велосипед в гараж, потому что кто-то прикрепил к ее транспортному средству свой велосипед. Юрист Олег Савельев рассказал REGIONS, можно ли считать поступок владельца второго велосипеда законным.

По информации издания, в своем обращении жительница указала точный адрес. Она призвала владельца велосипеда открепить его от транспортного средства. В противном случае женщина перережет трос. Установленный срок — отсоединиться до конца недели.

Юрист Олег Савельев беседе с изданием REGIONS рассказал, что с юридической точки зрения сложилась неоднозначная ситуация.

«Пристегивание своего имущества к чужому без согласия владельца можно расценить как нарушение прав собственности, поскольку Анна фактически ограничена в использовании своего велосипеда», — пояснил юрист.

По данным эксперта, в некоторых случаях перерезание чужого замка может квалифицироваться как намеренная порча имущества. Юрист советует всегда решать конфликт мирным способом. В случае с велосипедом можно оставить записку, сообщить о проблеме участковому или председателю дома. Если ситуация осталась неразрешенной, рекомендовано обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.

«Только при бездействии всех служб можно рассматривать вариант с перерезанием замка», — отметил эксперт.

Савельев пояснил, что подобные вопросы часто решаются через УК или ТСЖ, которые помогают установить владельца и организовать место для хранения.

