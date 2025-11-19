В морг с резиновыми сапогами: когда в Балашихе ликвидируют подтопление?

Жители Балашихи рассказали, что после каждого сильного дождя на территории вблизи морга появляется большая лужа. Зайти в здание без резиновых сапог невозможно. Особенно трудности испытывают пенсионеры и маломобильные граждане. Информация о ситуации появилась в местном телеграм-канале, сообщил REGIONS.

По информации издания, в комментариях жители рассказывают о сильном подтоплении прилегающей территории.

«Пришел сегодня в морг в Железнодорожном за свидетельством о смерти, но подход к подъезду для сдачи документов оказался полностью затоплен. Подойти без резиновых сапог невозможно», — пишет житель Балашихи Антон.

О дискомфорте, который испытывают местные жители, проинформировали администрацию Балашихинской больницы. В медучреждении понимают негодование горожан. В ближайшее время в медицинском учреждении примут меры для того, чтобы дорога к моргу стала безопасной и удобной для каждого человека.

В медучреждении предположили, что дождевая вода скапливается после обильных осадков из-за отсутствия ливневки. Дорожное покрытие у морга будет обновлено комплексно. Работы запланированы на 2026 год. Представители Балашихинской больницы отметили, что работы станут частью ремонта филиала №3. Они будут включать установку ливневой канализации и ремонт дорожного покрытия на прилегающей территории.

«Для удобства посетителей в ближайшее время силами хозяйственной службы Балашихинской больницы в указанном месте будут положены деревянные настилы», — сообщили REGIONS в медучреждении.

