Перестала выходить на связь, а потом забыла свое имя: в Таиланде потерявшая память россиянка оказалась в больнице

В Таиланде была госпитализирована российская туристка, страдающая от потери памяти. Ее случай привлек внимание телеграм-канала Baza, сообщило издание «Лента.ру».

Женщина попала в больницу, не имея при себе телефона, денег и каких-либо документов. Вспомнить собственное имя она не могла, однако правоохранительные органы смогли ее идентифицировать по отпечаткам пальцев.

Как удалось выяснить, 26-летняя россиянка находилась в Таиланде уже два месяца, а до этого посещала Вьетнам. Во время поездки она регулярно общалась с родными и друзьями, но в последнее время ее поведение в переписке стало вызывать тревогу. По словам дяди женщины, в сообщениях она внезапно начала проявлять агрессию и вести себя неадекватно.

Как рассказали знакомые путешественницы, она увлекалась эзотерическими практиками и иногда употребляла запрещенные вещества, а также имела хронические проблемы с психическим здоровьем. В определенный момент контакты с ней полностью прекратились, и вскоре она оказалась в больнице. Женщина родом из Самарской области.

«"База" сообщила родным Дианы о ее местоположении и состоянии. Они ищут способы вернуть ее в Россию», — сообщил телеграм-канал.

