«Билет в детство больше не действует»: МВД отменяет практику въезда в Россию детей по свидетельству о рождении

С января 2026 года въезд в Россию для несовершеннолетних граждан станет возможен исключительно по заграничному паспорту. МВД официально отменяет практику пересечения границы по свидетельству о рождении, советуя родителям заранее озаботиться оформлением документа. Об этом сообщает РИА Новости.

Эпоха путешествий детей по свидетельству о рождению подходит к концу. С 20 января 2026 года каждый несовершеннолетний россиянин для въезда в страну должен будет предъявить собственный загранпаспорт. Соответствующее разъяснение опубликовала Главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

Нововведение касается только пересечения государственной границы России. Ведомство подчеркивает, что для поездок в некоторые страны СНГ, включая Белоруссию, Казахстан и Киргизию, по-прежнему достаточно внутреннего паспорта гражданина РФ, который выдают с 14 лет. Однако для возвращения из любой точки мира обратно домой теперь потребуется исключительно заграничный документ.

В МВД напрямую рекомендуют родителям не откладывать оформление, чтобы не сорвать долгожданный семейный отдых или плановую поездку. Процесс изготовления загранпаспорта, особенно нового биометрического образца, занимает время — от одного месяца и более в стандартном порядке.

