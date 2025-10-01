Пережил клиническую смерть три раза: отец Киприан рассказал о переломных моментах в жизни

Отец Киприан — участник Афганской войны, авиационный военный штурман, полковник запаса и Герой Советского Союза, который в ходе военных действий в 1984 году получил сильное ранение. Во время операции он три раза пережил клиническую смерть. Отец Киприан поделился своими воспоминаниями: создавалось ощущение, будто он отдаляется. В голове были разные предположения: сон или галлюцинации. Однако потом священнослужитель осознанно понял, что умирает. Во время операции отцу Киприану — полковнику запаса Валерию Буркову — ампутировали две ноги. Он вспомнил, что после операции твердо знал, что продолжит летать и воевать.

«В этот момент я почувствовал со спины тепло, входящее в меня. Поворачиваюсь и вижу то, что люди называют "светом в конце тоннеля". Он очень интенсивный, неземной, необычный, его сложно описать. Он не раздражает, наоборот, наполняет радостью. Я несколько раз посмотрел на свое тело и хорошо его запомнил», — рассказал Валерий Бурков.

Отец Киприан рассказал, что прошел сложный путь. Одно время у него появились проблемы с алкогольной зависимостью. Однако он понял, что необходимо полностью менять образ жизни. Служить к Господу он пришел в 2009 году в возрасте 52 лет. Он проходил обучение на богословских курсах, начал вести уединенный образ жизни, завершил политическую карьеру. В 2016 году принял монашество с именем Киприан. Супруга поддержала его решение.

«Господь настойчиво стучал в мои двери. Я не сразу это заметил. Например, когда я возглавлял делегацию на конференции по проблемам инвалидов в Риме, то в ее составе был митрополит Питирим (Нечаев). В свободное время владыка рассказывал мне о православии, о его отличии от католицизма, водил по храмам — католическим и православным. Мы много беседовали. Была и встреча с патриархом Московским и всея Руси Алексием, так что "стуки были ого-го какие!"» — подытожил отец Киприан.

